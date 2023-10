Gewinnen Sie einen Skiurlaub zu zweit im Herzen Tirols

Die Wintersport-Destination Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau im Herzen Tirols bietet Skifahrern auf insgesamt 113 Pistenkilometern variationsreiche Abfahrten. − Fotos: Alpbachtal Tourismus

Das Alpbachtal in Tirol besticht durch seine herrliche Bergkulisse, reizende Dörfer und fabelhafte Küche. Ob beim Winterwandern, auf zwei Skiern, mit dem Rodel oder auf Schneetellern: Eingebettet in den Kitzbüheler Alpen genießt man hier Entschleunigung. Die Mediengruppe Bayern verlost drei Übernachtungen inklusive Halbpension.



In Zusammenarbeit mit der Wintersport-Destination Alpbachtal verlost die Mediengruppe Bayern drei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel im Alpbachtal für zwei Personen inklusive Halbpension, Alpbachtal Card und zwei Mal zwei Tagestickets für das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Rufen Sie bis Sonntag, 29. Oktober, unter der Nummer 0137/822703264 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Alpbachtal sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Namen und Adressen buchstabieren) auf unser Tonband.





Inmitten der Kitzbüheler Alpen glänzt das Großskigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Die gute Erreichbarkeit und exzellente Pisten sprechen für sich. Das Ski Juwel punktet mit leichten und anspruchsvollen Abfahrten, die das Skigebiet zu einem der abwechslungsreichsten Skigebiete Tirols machen. Neun authentische Dörfer und Rattenberg, die kleinste Stadt Österreichs, machen die Region zum perfekten Ziel für Urlauber, die urige Gemütlichkeit suchen, ohne dabei auf Qualität und modernste Skipisten zu verzichten. Ab der Inntal-Autobahnausfahrt Kramsach ist das Skigebiet in nur zehn Minuten erreichbar.



Breite Anfängerpisten, knifflige Abfahrten, Tiefschneehänge so weit das Auge reicht und gleich drei Snowparks lassen das Herz eines jeden Wintersportlers höherschlagen. Die neue Aussichtplattform „Top of Alpbachtal“ am höchsten Punkt im Skigebiet sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Vom 13 Meter hohen Aussichtsturm eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama über die Tiroler Bergwelt mit Blick auf viele Zwei- und Dreitausender.



Wer zwischendurch eine Pause braucht, der findet im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau in Tirol gemütliche Hütten und Bergrestaurants, die mit Tiroler Schmankerln locken. Wie wäre es zum Beispiel mit Kasspatzn aus der größten Pfanne am Berg auf der Böglalm? Oder einem süßen Kaiserschmarrn, der Kinder und Erwachsenen rosa Wangen ins Gesicht zaubert? Jeder findet auf einer der 24 Hütten im Ski Juwel seinen persönlichen Hochgenuss.



Im Alpbachtal lernen Kinder den Schneepflug bei den „coolsten Nannies“ der Welt. Erfahrene Kinderskilehrer bieten ausgezeichnete Betreuung an und sorgen dafür, dass der gemeinsame Skitag unter Gleichaltrigen jede Menge Spaß bereitet. Und während die Kleinen den Stemmbogen üben, verbessern Eltern ihre Skitechnik mit dem Privatskilehrer und erkunden sicher die variantenreichen Pisten. So lernt die ganze Familie das Skifahren gezielt von den erfahrenen Skiprofis.



Mit der Alpbachtal Card genießen alle Gäste ab der ersten Übernachtung tolle Vorteils- und Inklusivleistungen wie gratis Skibus, Rabatte beim Skiverleih, geführte Winterwanderungen und vieles mehr. Bleibt noch Zeit, dann gönnt man sich einen Spaziergang durch das Bergdorf Alpbach, das auf Grund seines einheitlichen Holzbaustils als „schönstes Dorf Österreichs“ bekannt ist. Oder man besucht die historische Kleinstadt Rattenberg, die seit Jahrhunderten für ihre hochwertige Glasverarbeitung bekannt ist und wo man vor allem in der Vorweihnachtzeit beim Adventszauber eine besinnliche Zeit erleben kann. Egal wofür man sich entscheidet, letztendlich erleben Gäste Tirol von seiner authentischen Seite.

− swo