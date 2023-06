Gewinnen Sie einen Aktivurlaub am Tuxer Gletscher

Die berühmte Hängebrücke auf 2410 Metern Höhe bietet eine grandiose Aussicht auf den Schlegeisspeicher. −Fotos: Michael Huber, www.tirolerhof-tux.at

Im Tirolerhof Tux nahe dem Tuxer Gletscher ist man direkt dran an Wanderwegen, Bike-Routen und Klettersteigen. Und am herrlichen Wellness-Feeling danach. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.









In Zusammenarbeit mit dem Tirolerhof Tux (www.tirolerhof-tux.at ) verlost die Heimatzeitung vier Nächte für zwei Erwachsene inklusive Halbpension. Rufen Sie unsere Redaktion bis spätestens Sonntag, 11. Juni, unter ✆ 0137/822703018 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Tux sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.



Informationen unseres Gewinnspielpartners:



Es gibt viele Gründe, die ein Hotel zum Urlaubs-Lieblingsdomizil machen. Im kürzlich umgebauten, stylischen 4-Sterne-Superior-Hotel Tirolerhof Tux steht die Kombination aus Sport und Wellness ganz oben. Nina und Matthias von der Familie Tipotsch teilen ihre Leidenschaft fürs Wandern, Biken und Klettern mit den Gästen. Outdoor gibt’s fünf Wanderungen, zwei E-Bike- und zwei Klettersteigtouren pro Woche.



Niemand kennt die Natur und die Berge besser als Nina und Matthias, die beide aus dem Leistungssport kommen. Matthias ist sogar dreifacher Berg- und Kletterweltmeister. Ihm darf man sich beim Einstieg ins Klettern bedingungslos anvertrauen. Etwa, wenn er zur Tour auf den Huterlaner Klettersteig nach Mayerhofen aufbricht, häufig sogar mit Familien und Kindern ab sechs Jahren. Mit Wanderführerin Nina geht’s hautnah hinein in die wilde Schönheit der Tuxer Natur. Etwa über die Vallruckalm zum Eiskarsee und weiter zur Hippoldspitze. Weil Wandern eine der Lieblings-Aktivitäten der Gäste ist – und gern mal ein Gipfel dabei sein darf.

− hie