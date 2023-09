Gewinnen Sie eine Familienauszeit für vier Personen im Allgäu

Das Allgäu ist wie gemacht für einen unvergesslichen Familienurlaub und besondere Bergerlebnisse. − Fotos: Mondi Resort Oberstaufen

Das Allgäu zeigt sich im Herbst von seiner besonders schönen Seite. Für den Familienurlaub in den Bergen ist das 4-Sterne-Mondi Resort Oberstaufen das perfekte Ziel. Die Mediengruppe Bayern verlost fünf Übernachtungen für eine vierköpfige Familie.



In Zusammenarbeit mit dem Mondi Resort Oberstaufen verlost die Heimatzeitung fünf Übernachtungen für eine vierköpfige Familie in einem Appartement ohne Verpflegung. Im Gewinn enthalten ist die Nutzung aller Hotelangebote ebenso wie die Oberstaufen Plus Karte. Rufen Sie bis Sonntag, 1. Oktober, unter ✆ 0137/822703265 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Mondi sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.





Das alles können Sie erleben





Absolute Weite spüren. Eine Auszeit vom Alltag nehmen. Sich berauschen an Farben und Frische der Natur. Kraft tanken in der bayerischen Bilderbuch-Landschaft. Zwischen bunten Wäldern, endlosen Weiden, herrschaftlichen Gipfeln und den friedlichen Gassen von Oberstaufen. Hier finden Familien einen Ort, an dem Kinder wie Erwachsene glücklich werden. Mit breitem Angebot für Abenteurer, Sportler und Genussmenschen. Besonders reizvoll im Herbst, wenn die Kühe langsam gen Tal spazieren. Und das Panorama – dank der klaren Luft – bis weit in die österreichischen und Schweizer Alpen reicht.



Wer einen im Volksmund „Obheiter“ genannten Tag erleben will, bei dem die Berge im Sonnenlicht leuchten, kommt bequem mit einer der Bergbahnen hinauf, die dank der Gästekarte „Oberstaufen Plus“ von Gästen der Partnerbetriebe kostenlos genutzt werden können. Und genießt oben einsame Alpwege und 14 Kilometer Premiumwanderwege.





Informationen unseres Gewinnspielpartners





Umgeben von Wiesen und Wäldern liegt das Mondi Resort Oberstaufen. Die parkähnliche Anlage mit zehn freistehenden Häusern, Naturerlebnis- und Spielplatz lässt pure Freiheit spüren – in neu designten Unterkünften für bis zu acht Personen, die durch Küchen und Freisitze individuelles Wohngefühl mit Hotelcharakter und herzlichem Service verbinden.



Familiär und ungezwungen geht es in den Studios und Appartements der neun Hotelgebäude zu, die von unterschiedlich großen Suiten in einem Chalet-Haus mit viel Wohnkomfort ergänzt werden. Mit Restaurant, Panoramapool, Saunen, Fitnessraum, Tenniscourt, Kegelbahn, Trampolinen sowie Indoorspielplatz und ganz viel Raum zum Toben. Dazu sorgen das naturnahe Kinderprogramm und eine abwechslungsreiche Gästeanimation für gute Laune. Frühstück und Abendessen sind optional zubuchbar.

