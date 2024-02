Gesuchte Journalistin lebend gefunden

Nach Informationen der Mediengruppe Bayern ist die vermisste Journalistin Alexandra Föderl-Schmid am Freitagvormittag lebend gefunden worden.



Offenbar entdeckte man sie auf Braunauer Seite unter der Innbrücke. Sie soll stark unterkühlt gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.



Am Donnerstag war die 53-Jährige als vermisst gemeldet worden. In Braunau hatten Passanten eine weibliche Person im Inn gesehen. Als dann auch noch das Auto Föderl-Schmids und laut Polizei ein „Abschiedsschreiben“ gefunden wurde, befürchtete die Polizei das Schlimmste.

− pnp