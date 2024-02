Der Einkehrschwung in einer Salzburger Skihütte ist in den letzten zehn Jahren um rund 60 Prozent teurer geworden – um fast doppelt so viel wie die allgemeine Teuerung. In Obertauern kostet ein Bier 8,50 Euro (0,5 Liter), in Saalbach muss man für ein Paar Frankfurter Würstel 9,60 Euro hinlegen und in Leogang sind für Spaghetti Bolognese 18 Euro zu berappen.