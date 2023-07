Geplatzte Eigenheimträume: Kaum mehr Bauanträge und Banken raten Kunden von Finanzierung ab

Bei Blick in die eigenen Finanzen sieht es für immer mehr Häuslebauer und Kaufinteressenten schlecht aus: Im Berchtesgadener Land spricht die Sparkasse davon, dass man immer öfter Kunden von einer Finanzierung abraten muss. In Freyung bemerkt man schon einen starken Rückgang der Bauanträge. −Symbolbild: dpa

Der Traum vom Eigenheim platzt offenbar für immer mehr Bürger. Das zeigen aktuelle Beispiele aus Berchtesgaden und Freyung.









Dass die Lage am Immobilienmarkt angespannt ist, ist eigentlich keine Nachricht mehr. Wenn aber selbst Finanzierungsexperten von einer Schocksituation sprechen, dann lässt das schon aufhorchen. So geschehen im Berchtesgadener Land, wo die Sparkasse zu einem Pressegespräch dazu eingeladen hatte.





Wer nicht zufällig reich erbt oder über ordentlich viel Eigenkapital verfügt, für den sieht es schlecht aus





Für Normalverdiener sieht es schlecht aus: Wer nicht zufällig reich erbt oder über ordentlich viel Eigenkapital verfügt, für den rückt der Traum von den eigenen vier Wänden in weite Ferne. Oder anders gesagt: Der sprunghafte Anstieg der Zinsen „schränkt den Kreis potenzieller Immobilienkäufer ein“, wie es die Sparkasse formuliert.



Gar von Bremsspuren am Immobilienmarkt ist die Rede: „Wir haben das schon lange nicht mehr gehabt, dass wir unseren Kunden abraten müssen von Kauf oder Finanzierung“, sagt Sparkassen-Finanzierungsexperte Peter Heindl. In den vergangenen 13 Jahren bestimmte die Niedrigzinspolitik das Geschehen am Markt. Dort, wo das Geldleihen fast für den Nulltarif möglich war, schnellten die Immobilienpreise in die Höhe.





Zeit langer Listen von Bauanträgen im Bauausschuss ist in Freyung vorbei





Bürger, die ein Haus, eine neue Etage oder Ähnliches errichten möchten, brauchen dafür grünes Licht des örtlichen Gemeinde- oder Stadtrats. Oft waren in den letzten Jahren da immer lange Listen zu behandeln. Doch in der jüngsten Freyunger Sitzung stellte Alexander Muthmann (BGStuL) mit Blick auf die vorliegenden Anträge fest: „Die werden immer weniger.



Und Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich konnte ihm diesen Eindruck bestätigen: „Die Banken sprechen von einem massiven Einbruch.“ Es sei bei den Menschen aktuell schlichtweg eine „große Verunsicherung“ zu spüren, was sich in einer mangelnden Bereitschaft für Hausbau und Finanzierungen niederschlägt.



Und dabei gehe es nicht mehr nur um den eigenen Bau eines Hauses. „Selbst für fertiggestellte Eigentumswohnungen, für die es bis vor Kurzem noch eine riesige Zahl an Interessenten gab, findet man mittlerweile nur noch schwer Käufer“, so Heinrich. Es herrsche „eine extreme Zurückhaltung.“





Auch EU-Pläne zur Sanierungspflicht sorgten für Verunsicherung





Bei Bestandsbauten sorgten EU-Pläne jüngst für Verunsicherung: Konkret sollen Wohngebäude bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse „E“ und bis 2033 die Energieeffizienzklasse „D“ erreichen. Die sogenannte Gesamtenergieeffizienzklasse soll ähnlich wie bei Haushaltsgeräten auf einer Skala von „A“ bis „G“ angegeben werden.



Wie Sie erkennen, ob ein Gebäude von der Sanierungspflicht betroffen wäre, erklärte Christine Schaller, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Nürnberg, der Mediengruppe Bayern.