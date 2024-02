Genuss-Hauptstadt Österreichs: Gewinnen Sie einen Städtetrip nach Graz

Graz hat ein modernes Flair und ist zudem gemütliche steirische Landeshauptstadt. Das Boutique-Hotel Aiola Living mitten in der Altstadt ist perfekter Ausgangspunkt für eine City-Tour. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen. Hier geht es zum Teilnahmeformular.







Graz in der Steiermark mit ihrem mediterranen Lebensgefühl steht für Genuss, Kultur und Design. Man genießt City-Feeling mit südlichem Flair, besucht Festivals und Konzerte, shoppt und flaniert durch eine Stadt, wie man sie noch nicht kennt und die unbestritten zu den schönsten Städten Österreichs zählt.





In Graz gehen die Uhren anders

Inmitten der Altstadt erhebt sich der Schlossberg mit dem Wahrzeichen der steirischen Landeshauptstadt, dem Uhrturm. Wenn man genau hinschaut, stimmt etwas nicht. Gehen die Uhren in Graz anders? Ja, unbedingt! Denn hier verbinden sich Vergangenheit und Zukunft, was sich am besten in der Architektur zeigt. Prachtvolle Innenhöfe, Monumentalbauten, Arkadengänge, Türme, Gassen mit Kopfsteinpflaster und eine einzigartige Dachlandschaft, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Altstadt ist charismatisch und findet ihre Ergänzung in zeitgenössischen Bauten mit innovativer Formensprache.



Auch die Kultur beweist, dass sich in Graz die Gegensätze anziehen: – Tradition und Klassik treffen auf Moderne und spannende Zukunftsfelder. Es gibt Festspiele der klassischen Musik, Jazz-Events sowie zeitgenössische elektronische Musikfestivals.





Genuss-Hauptstadt Österreichs

Und es wird aufgetischt in der einzigen Genuss-Hauptstadt Österreichs – in traditionellen steirischen Lokalen, modernen stylischen Restaurants, in Bars, in gemütlichen Cafés und fast an jeder Ecke in lauschigen Gastgärten.



Informationen unseres Gewinnspielpartners:



Inmitten der Grazer Altstadt liegt das Boutique-Hotel Aiola Living, umgeben vom trubeligen Leben der Stadt. Das Interior des Hauses ist mit viel Leidenschaft gemacht. Überall spürt man Freude am Wohnen, die Liebe zum Design und eine Gemütlichkeit, als würde man Freunde besuchen. In den 46 Zimmern und drei Apartments kann man sich rundum wohlfühlen. Alles weit weg vom Alltag und nah dran am Geschehen – denn Graz liegt direkt vor der Tür. Bevor es losgeht, stärken sich die Gäste am reichhaltigen Frühstücks-Buffet im Hotel.



In Zusammenarbeit mit dem Boutique-Hotel Aiola Living (www.aiolaliving.com) verlost die Heimatzeitung vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Frühstückbuffet sowie einer 72 Stunden Graz Card für die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und freien Eintritt in Museen. Hier geht es zum Teilnahmeformular.

− swo