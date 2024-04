Ein Motorradfahrer ist durch einen gefällten Baum verletzt worden, der bei Kallmünz (Landkreis Regensburg) auf den vorbeifahrenden Biker gefallen ist. Der Baum verletzte den 59-Jährigen unter anderem am Arm, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den 69 Jahre alten Mann, der den Baum am Montagnachmittag gefällt hatte, wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240409-99-608741/2