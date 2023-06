«Ganslberg»-Zukunft: Schau zum 100. Geburtstag von Koenig

Skulptur «The Sphere» von Fritz Koenig in New York - Die 25 Tonnen schwere Bronzeskulptur «Große Kugelkaryatide», auch bekannt als «The Sphere», von Bildhauer Fritz Koenig liegt vor dem World Trade Center nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den Trümmern. - Foto: Ted Warren/AP Pool/dpa/Archivbild