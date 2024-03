Fußgänger retten bewusstloser Autofahrerin das Leben

Nach einem Herzinfarkt wurde eine bewusstlose Autofahrerin durch Fußgänger in Ottobrunn (Landkreis München) gerettet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden Passanten am Donnerstagabend auf das Auto aufmerksam, als die 86 Jahre alte Frau trotz grüner Ampel nicht losfuhr. Demnach schlugen sie eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um die Frau aus dem Auto zu befreien und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach Eintreffen der Rettungskräfte war bei der Frau wieder ein eigenständiger Herzschlag messbar. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

