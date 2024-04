Fürth verpflichtet Juniorennationalspieler Wagner aus Köln

Greuther Fürth holt einen U-Nationalspieler aus Köln nach Franken. Der 18 Jahre alte Verteidiger spielt bereits aktuell im Herrenbereich der Domstädter.

Die SpVgg Greuther Fürth hat den Nachwuchsnationalspieler Matti Wagner vom 1. FC Köln verpflichtet. Der 18 Jahre alte Linksverteidiger unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten seinen ersten Profivertrag, der über drei Jahre bis 2027 läuft. „Matti ist einer der besten deutschen Linksverteidiger seines Jahrgangs. Für uns war klar, dass wir auf dieser Position neben unseren erfahrenen Spielern einen jungen haben wollen, der hungrig ist“, sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi in einer Mitteilung vom Dienstag.

Wagner hatte in Köln die Nachwuchsteams des FC durchlaufen und war seit vorigem Jahr auch für die U18- und U19-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Einsatz. Zudem wurde er in Köln für die derzeit laufende Rückrunde der Regionalliga in die zweite Mannschaft hochgezogen. „Wenn er zu uns kommt, wird er schon eine Halbserie im Herrenfußball in der Regionalliga absolviert haben, da hoffen wir natürlich, dass er das Niveau schnell adaptieren kann“, ergänzte Azzouzi.

