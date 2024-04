Ein 36-jähriger Kletterer ist im Landkreis Mühldorf am Inn abgestürzt und schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach stürzte der Mann am Montagabend in einer Kletterhalle in Waldkraiburg rund vier Meter in die Tiefe. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar und die Alpine Einsatzgruppe nahm die Ermittlungen dazu auf.

© dpa-infocom, dpa:240430-99-862012/3