Frau verliert rund 45.000 Euro durch Bitcoin-Betrug

Eine Frau in Oberbayern hat durch eine Bitcoin-Betrugsmasche rund 45.000 Euro verloren. Im Internet soll die Geschädigte auf eine Werbung zur Anlage in Bitcoins aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Auf ein von den Betrügern angegebenes Konto überwies die Frau aus Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) zunächst 250 Euro. Die Betrüger beantragten dann für die Geschädigte zwei Kredite. Wie genau die Unbekannten die Kredite beantragen konnten, ist derzeit nicht bekannt. Dieses Geld wandelten die Betrüger in Bitcoins um. Dadurch waren die rund 45.000 Euro der Frau weg.

