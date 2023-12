Eine ruhige Siedlung in Parsberg im Landkreis Neumarkt, gleich nebenan Freibad, Sportheim und Kindergarten. Blutspuren am Eingang eines kleinen Mehrfamilienhauses markieren den Tatort und deuten auf eine folgenschwere Auseinandersetzung hin, wie sie die Nachbarn nur aus Fernsehkrimis kennen. Was ist hier in der Nacht auf Donnerstag passiert?