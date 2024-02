Flughafen München: Zöllner finden gebratenes Nagetier bei Gepäckkontrolle

Ein gebratenes, ganzes Nagetier aus Togo haben Zöllner am Freitag am Flughafen München im Gepäck einer Frau gefunden. − Foto: Zoll

Ein gebratenes, ganzes Nagetier aus Togo haben Zöllner am Freitag am Flughafen München im Gepäck einer Frau gefunden. Diese klärte auch gleich auf, um welches Tier es sich handelte: ein Nagetier der Gattung Agutis.









Die Frau reiste aus Togo ein und wurde vom Zoll deshalb kontrolliert. Beim Röntgen des Gepäcks machten die Beamten dann die kuriose Entdeckung. „Wir erleben immer wieder, dass Reisende nicht einfuhrfähige Lebensmittel aus dem Ausland mitbringen wollen“, sagt Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamtes München, laut Bericht zu dem Fund.



Das Fleisch wurde eingezogen und anschließend fachgerecht vernichtet. Wie der Zoll erklärt, ist es verboten Fleisch und Milch sowie daraus hergestellte Erzeugnisse aus Nicht-EU-Ländern in die EU mitzubringen. Damit will man vermeiden, dass Tierseuchen in die Europäische Union eingeschleppt werden.

− kl