Final-Schiedsrichter Marciniak leitet Bayern-Spiel

Mit der Erfahrung von WM- und Champions-League-Finale geht der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak das Bayern-Spiel in Madrid an. Die Münchner Bilanz unter ihm ist besser als die von Real.

Das Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League wird von einem hochdekorierten Schiedsrichter geleitet. Der Pole Szymon Marciniak, der das WM-Endspiel 2022 zwischen Argentinien und Frankreich und das Champions-League-Finale 2023 zwischen Manchester City und Inter Mailand pfiff, wurde von der Europäischen Fußball-Union UEFA für die Partie der Münchner am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid als Referee angesetzt.

Die Münchner Bilanz ist positiv: Zwei Siegen gegen Benfica Lissabon in der Gruppenphase und im Viertelfinale unter der Leitung des Polen steht eine Niederlage bei Atlético Madrid gegenüber. In Spielen mit Real-Beteiligung gab es für die Königlichen zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Nach einem 2:2 im Hinspiel in der vergangenen Woche geht es in Madrid um den Final-Einzug. Das Endspiel findet am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion statt.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-933171/3