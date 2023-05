Feuer in Landshuter Wohn- und Geschäftshaus: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr der Stadt Landshut war mit den Löschzügen Hauptwache, Siedlung, Hofberg, Achdorf und Schönbrunn vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot vertreten. −Foto: KM

Am Samstagabend wurden zahlreiche Rettungskräfte zu einem Dachstuhlbrand mit Personen in Gefahr in Landshut in die Niedermayerstraße alarmiert.









Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 19 Uhr. Gemeldet wurde ein Brand, der nach ersten Erkenntnissen im Treppenhaus eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen ist. Die Feuerwehr der Stadt Landshut war mit den Löschzügen Hauptwache, Siedlung, Hofberg, Achdorf und Schönbrunn vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot vertreten.



Der Brand war schnell unter Kontrolle. Allerdings erlitten acht Personen laut Polizeiangaben eine Rauchgasvergiftung, fünf davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 50.000 Euro. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache, weil es einem Sprecher zufolge „doch ein sehr untypischer Brand“ sei und es auch keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder ähnliches gebe.





Bislang keine Hinweise auf Zusammenhang mit aktueller Brandstiftungsserie





Seit dem 22. April beschäftigt eine Serie von Bränden in Papiercontainern und öffentlichen Toiletten in der Landshuter Innenstadt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut. In allen Fällen gingen entweder Papiercontainer, beziehungsweise die Klopapierrollen, Handtuchspender oder Papierkörbe in Toiletten in Flammen auf. Die Polizei Landshut leitete Ende April umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in welche auch ein Polizeihubschrauber und Zivilbeamte involviert waren - diese sorgten für das Gerücht von einem bewaffneten Mann an einer Schule.



Nach ersten Erkenntnissen gibt es beim Brand von Samstagabend aber keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit der aktuellen Brandstiftungsserie. Ermittlungen würden aber natürlich auch in diese Richtung geführt, heißt es.