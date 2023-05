Darum sind am ersten Maiwochenende so viele Sternschnuppen zu sehen

Der Höhepunkt in der Nacht vom 7. auf 8. Mai zu erwarten. Etwa zehn bis 20 Sternschnuppen sind dann pro Stunde zu sehen. −Symbolbild: Daniel Meier

Aktuell sind am Nachthimmel wieder besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Grund ist der Kometen Dem 1P/Halley, auch Halleyscher Komet genannt. Die meisten Sternschnuppen gibt es dieses Wochenende zu sehen.









Vom 19. April bis 28. Mai fallen laut der Wissens-TV-Sendung „Galileo“ (ProSieben) die Sternschnuppen des Meteorstroms der Eta-Aquariiden (oder „Aquariden“) - und erreichen am ersten Mai-Wochenende ihren Höhepunkt.



Zwei mal pro Jahr – im Oktober und im Mai – nähert sich die Erde der Umlaufbahn des Kometen Dem 1P/Halley, auch Halleyscher Komet genannt. Dann gibt es immer besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Laut der Hessisch-Niedersächsisch-Allgemeinen (HNA) ist im Jahr 2023 der Höhepunkt in der Nacht vom 7. auf 8. Mai zu erwarten. Etwa zehn bis 20 Sternschnuppen seien pro Stunde zu sehen.





Vollmond und bewölktes Wetter erschweren die Sicht





Optimal ist die Sicht auf die Sternschnuppen aber nicht immer und überall: Das liegt zum einen am Vollmond am 5. Mai, der auch Tage später noch durch seine Helligkeit einige Sternschnuppen überstrahlt. Zum anderen sind die meisten um drei Uhr morgens zu sehen - und keine zwei Stunden später setzt die Morgendämmerung bereits ein.



Sternschnuppen prallen übrigens mit fast 240.000 Kilometer in der Stunde auf die äußersten Schichten der irdischen Lufthülle. „Von München nach Hamburg dauerte es mit einem Meteor-Mitfluggelegenheit keine zwölf Sekunden“, rechnet das Team der TV-Sendung Galileo vor.