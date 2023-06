Fernseher zu laut: Seniorin beschwert sich bei Nachbarin und wird mit Stock geschlagen

Lautstärke am Fernseher zu hoch gedreht: Als sich eine Seniorin aus Regenstauf bei ihrer Nachbarin beschwerte, wurde sie geschlagen und an den Haaren gezogen. −Symbolbild: dpa

Am Donnerstagvormittag gerieten zwei Nachbarinnen in Regenstauf (Landkreis Regensburg) wegen eines zu lauten Fernsehers in Streit. Die Seniorin, die sich beschwerte, wurde mit einem Stock geschlagen.









Wie die Polizei am Freitag mitteilte, klopfte eine 73-Jährige bei ihrer 62-jährigen Nachbarin, um diese zum Reduzieren der TV-Lautstärke aufzufordern. Es habe sich ein Wortgefecht entwickelt, infolgedessen die Jüngere die Ältere mit einem Stock auf den Arm geschlagen und sie an den Haaren gezogen habe.



Die 73-Jährige erlitt Schürfwunden, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Die hinzugezogene Polizei Regenstauf ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

