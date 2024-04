FC Bayern beginnt ohne Müller - Arsenal mit Kapitän Ödegaard

Trainer Thomas Tuchel setzt im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal erst einmal nicht auf Thomas Müller. Auf der linken Seite hat er sich eine besondere Variante gegen Saka und Co. ausgedacht.

Der FC Bayern beginnt das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal ohne Thomas Müller. Im offensiven Mittelfeld setzt Trainer Thomas Tuchel neben Rückkehrer Leroy Sané und Jamal Musiala auf den Portugiesen Raphael Guerreiro, der zusammen mit Linksverteidiger Noussair Mazraoui den starken rechten Londoner Flügel um Bukayo Saka bremsen soll.

Angeführt wird der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwochabend in der ausverkauften Allianz Arena wieder von Manuel Neuer als Kapitän. Der Nationaltorhüter ist nach seiner Pause gegen den 1. FC Köln wieder einsatzbereit. Im Vergleich zum 2:0 gegen die Rheinländer nimmt Tuchel insgesamt fünf Änderungen in der Anfangsformation vor. Leon Goretzka, Konrad Laimer, Jamal Musiala sowie Neuer und Sané rücken für Aleksandar Pavlović, Mathys Tel, Sven Ulreich, Kingsley Coman und eben Müller ins Team.

Bei den Gästen ist Kapitän Martin Ödegaard rechtzeitig für den Königsklassen-Hit fit geworden. Erwartungsgemäß in der Startelf steht auch Nationalspieler Kai Havertz. Das Hinspiel in London endete 2:2, der Sieger zieht ins Halbfinale gegen Manchester City oder Real Madrid ein.

