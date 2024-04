FC Augsburg hat das Momentum im Kampf um Europa

Der FC Augsburg hat einen Lauf. Mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt kann die Mannschaft von Trainer Thorup einen Big Point auf dem Weg nach Europa holen.

Der FC Augsburg will seine Erfolgsserie im Kampf um einen internationalen Startplatz fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup gastiert am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 30. Spieltags beim direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt. Augsburg könnte im Idealfall die Hessen mit einem Sieg von Tabellenplatz sechs verdrängen. Dieser Rang berechtigt am Saisonende auf jeden Fall, an den Playoffs der Europa-Conference-League teilzunehmen.

Seine Mannschaft habe Selbstvertrauen und das Momentum auf ihrer Seite, sagte Thorup vor dem Auswärtsspiel. Die Augsburger haben in ihren vergangenen sieben Spielen satte 16 Punkte geholt.

