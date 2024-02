Fast 42.000 Unfälle in Niederbayern 2023 – Tendenz steigend

Die Zahl der Unfälle steigt weiter an. − Foto: Polizeipräsidium Niederbayern

Nachdem die Unfallzahlen während der Corona-Zeit einen Tiefpunkt erreicht hatten, steigen sie in Niederbayern seitdem wieder an. Mit 41.747 Unfällen im Jahr 2023 gab es im dritten Jahr in Folge mehr Unfälle. Vor allem bei den schwer verletzten Personen gab es ebenfalls einen deutlichen Anstieg.









Gab es 2022 noch 40.776 Unfälle ist die Zahl im vergangenen Jahr um fast 1000 Vorfälle angestiegen, teilte die Polizei mit. Dabei wurden 6192 Personen verletzt, 1050 davon schwer. Auch das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als es noch 939 Menschen waren. Ein Rückgang ist dagegen bei den Todesopfern zu verzeichnen. 67 Menschen starben 2023 bei Verkehrsunfällen, einer weniger als im Jahr zuvor.



Leicht steigend war auch die Anzahl der Unfälle mit erhöhter Geschwindigkeit. Zudem gab es mit 1403 Radunfällen über 450 Vorfälle mehr als 2022, dementsprechend gab es 60 Prozent mehr Tote auf dem Rad. Darüber hinaus stieg auch die Zahl der Unfälle, an denen Senioren beteiligt waren, an.

