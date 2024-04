Fast 28 Grad in Bayern: Wir suchen Ihr schönstes Foto vom Rekord-Wochenende

Knapp 28 Grad in Bayern – das gab es in den ersten Apriltagen noch nie. Laut Wetterdienst ein Wärmerekord. Perfektes Wetter, um das Wochenende zu genießen. Was haben Sie unternommen? Zeigen Sie es uns doch – wir suchen Ihre schönsten Fotos!



Wie das geht? Ganz einfach: Schicken Sie uns Ihre schönsten Fotos vom Wochenende per Mail an social-media@mgbayern.de, wenn Sie mit einer Veröffentlichung (Print und Online) einverstanden sind. Schreiben Sie uns gerne in aller Kürze dazu, was auf Ihrem Bild zu sehen ist und wer der Fotograf oder die Fotografin war.



Aus den eingesandten Fotos basteln wir eine Bildergalerie.



Wir sagen schon mal Danke!