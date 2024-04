Ermittlung nach Brand mit hohem Schaden: Fahrlässige Ursache

Nach einem Brand mit einem sechsstelligen Schaden in Estenfeld (Landkreis Würzburg) haben Ermittlungen ergeben, dass ein Bewohner das Feuer fahrlässig verursacht haben soll. Der Mann sei unsachgemäß mit heißer Asche umgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In der Nacht zum Dienstag sei deswegen zunächst ein Blumentopf und daraufhin der Dachstuhl in Brand geraten und dabei schwer beschädigt worden.

Die Bewohner des Hauses hatten sich selbstständig ins Freie gerettet und blieben unverletzt, wie es hieß. Der genau Hergang werde noch von der Kripo ermittelt. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

