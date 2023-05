Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf B276

Notarzt - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 276 im Landkreis Main-Spessart ist ein 54-Jähriger gestorben. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 34-Jähriger mit seinem Auto samt Anhänger am Mittwochnachmittag zwischen Lohr am Main und Partenstein in den Gegenverkehr geraten. Dort sei sein Auto mit einem anderen Wagen kollidiert, dessen Fahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der 54-Jährige starb später im Krankenhaus. Sein 36 Jahre alter Beifahrer und der 34 Jahre alte Fahrer des ersten Autos kamen schwer verletzt in eine Klinik. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gesperrt.

