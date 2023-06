Ein Toter und fünf Verletzte bei Unfällen auf der Autobahn 3

Blaulicht - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Auto überschlägt sich und fängt Feuer, ein Rettungshubschrauber wird beschädigt, drei Ersthelfer werden verletzt. Auf der A3 in Unterfranken hatten Rettungskräfte am Mittwoch viel zu tun.

Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen auf der Autobahn 3 in Unterfranken ist ein Tankwagen-Fahrer gestorben. Fünf weitere Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, darunter drei Ersthelfer. Zunächst habe sich nach einem Unfall mit zwei Autos am Mittwochabend bei Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) ein Wagen mehrfach überschlagen und Feuer gefangen.

Im folgenden Stau sei dann gut eine Stunde später bei Aschaffenburg ein Tankwagen auf einen Lastwagen aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der 51 Jahre alte Fahrer des Tankwagens sei dabei in seiner Kabine eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Die A3 wurde in Richtung Nürnberg gesperrt und erst am frühen Donnerstagmorgen wieder freigegeben.

Bei dem Einsatz wurde ein Rettungshubschrauber, der auf der Autobahn gelandet war, durch einen Feuerwehrwagen am Rotor beschädigt und konnte daraufhin nicht mehr abheben. Der Helikopter musste aufwendig mit einem Tieflader geborgen werden.

Bei dem vorausgegangenen Unfall waren der Feuerwehr zufolge zudem drei Ersthelfer leicht verletzt worden, als sie versuchten, den schwer verletzten Fahrer eines Unfallwagens aus dem brennenden Auto zu ziehen. Der Fahrer des anderen beteiligten Wagens sei bei dem Unfall mittelschwer verletzt worden.

