E-Roller-Fahrer in Augsburg von Tram erfasst: 36-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

In den frühen Morgenstunden am Dienstag ist ein E-Roller-Fahrer seinen Verletzungen erlegen. Am Nachmittag zuvor war er von einer Tram in Augsburg erfasst worden, berichtet die Polizei.









Der 36-jährige Mann fuhr am Montagnachmittag über eine rote Ampel und wurde daraufhin von einer Tram erfasst. Schon am Unfallort war er nicht mehr ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er gegen 1.30 Uhr morgens.



In der Straßenbahn selbst wurde niemand verletzt.





− dpa/lby

