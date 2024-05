E-Bike-Fahrer bringt Ermittlungen zu Hühnerdieb voran

Ein Hühnerdieb treibt in Donauwörth sein Unwesen. Als ein E-Bike-Fahrer stürzt, bringt er die Polizei auf eine Fährte.

Durch einen Sturz hat ein E-Bike-Fahrer in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) Anlass für Ermittlungen zu einem Hühnerdieb gegeben. Der 47 Jahre alte Mann überfuhr Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag eine Reuse, die auf einem Radweg ausgelegt war und zu einem Garten eines Anwesens führte. Der Radfahrer stürzte demnach durch den Aufprall mit der ausgelegte Vogelfangvorrichtung und zog sich eine Prellung an der Hand zu.

Ermittlungen ergaben, dass ein zunächst Unbekannter die Reuse ausgelegt hatte, um Hühner von dem Anwesen einzufangen. Angaben des Grundstückinhabers zufolge wurden in der Vergangenheit womöglich auf diese Art bereits sieben Hühner gestohlen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Die Ermittlungen dauerten an.

