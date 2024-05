Brand in Mehrfamilienhaus: Bewohner schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederlauer (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Der 61 Jahre alte Mann habe sich nicht selbstständig retten können und sei von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Bei dem Brand entstand laut Sprecher ein geschätzter Schaden im sechsstelligen Bereich.

In der Nacht auf Donnerstag brach den Angaben zufolge aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei bereits starker Rauch zu sehen gewesen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

