DWD warnt vor starkem Gewitter: Diese Teile der Region sind betroffen

Auch am späten Samstagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst in Bayern wieder vor starkem Gewitter. Lesen Sie hier, ob auch Ihre Region betroffen ist.









Zwar meldet der Deutsche Wetterdienst, dass das sommerliche Wetter mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad Deutschland auch zum Start in die neue Woche erhalten bleiben wird, doch ist auch immer wieder mit Gewittern zu rechnen.





Lage in Niederbayern





In Niederbayern hat der DWD am Samstag eine Warnung vor starkem Gewitter in Teilen des Landkreise e Freyung-Grafenau ausgegeben. Die Warnungen ist mittlerweile aufgehoben.



In Teilen der Landkreise Deggendorf, Dingolfing-Landau, Regen, Passau, Rottal-Inn, Straubing-Bogen, Kelheim und Landshut warnt der DWD bis mittlerweile 18.30 Uhr oder sogar noch 15 Minuten länger. Demnach ziehen dort von Osten her örtliche Gewitter auf. Dort ist mit Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 75 Stundenkilometern zu rechnen. Auch Starkregen und kleinkörniger Hagel seien möglich. Örtlich könne es auch Blitzeinschlag geben.





Warnungen in Oberbayern





In Oberbayern gilt die Warnstufe 2 von 4 in Teilen der Landkreise Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf, Traunstein und Rosenheim. Hier herrscht bis 18.45 Uhr die Warnstufe 2 von 4. Während des Platzregens könne es dort kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Auch entwurzelte Bäume seien möglich.



In der Oberpfalz sind noch bis etwa 18.45 Uhr Teile des Landkreis Cham mit der Stufe 2 von 4 betroffen. Die Warnungen für Stadt und Landkreis Regensburg wurden mittlerweile aufgehoben (Stand: 18.05 Uhr).

Der Bericht wird laufend aktualisiert.