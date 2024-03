Doppelgängerinnen-Mordprozess in Ingolstadt: Heute sagen Bekannte der Angeklagten aus

Am 16. Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess vor dem Landgericht Ingolstadt sagen an diesem Dienstag erneut Freunde aus dem Umfeld der Angeklagten aus.









Es sind insbesondere Bekannte der 24-jährigen Deutsch-Irakerin Shahraban K.B., die aber zum Teil auch den Mitangeklagten Sheqir K. gekannt haben. Die beiden stehen wegen mutmaßlichem Mordes an der 23-jährigen Khadidja O. vor Gericht.



Sie sollen laut Anklage ihr in Eppingen bei Heilbronn lebendes Opfer, das der Angeklagten ähnlich sah, im Internet mit einer vermeintlich kostenlosen Laserbehandlung angelockt, in ihrem Wohnort in Eppingen bei Heilbronn abgeholt und in einem Waldstück bei Heilbronn bestialisch getötet haben.



Hintergrund der Tat soll sein, dass die Jesidin ihren eigenen Tod vortäuschen wollte, um unterzutauchen und ein neues Leben anzufangen.





Mehr als 100 Zeugen geladen

Wer dabei was getan hat, ist Gegenstand des bis September terminierten Prozesses. Mehr als 100 Zeugen sind dazu geladen.



Vor der Schwurkammer geäußert hat sich bislang nur Shahraban K.B., die in ihrer Einlassung an einem der ersten Prozesstage die alleinige Schuld ihrem Mitangeklagten Sheqir K. gab. Sie selbst sei von dem Kosovaren angehalten worden, mit ihm in ihrem Auto nach Heilbronn zu fahren.



Die Tat habe der Mann allein begangen, sie sei schockiert gewesen und habe Angst um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie gehabt, sagte sie aus. Sheqir K. hat sich bislang nicht vor Gericht geäußert.



Der Mercedes der Angeklagten war am Abend des 16. August 2022 mit der Leiche auf dem Rücksitz in der Ingolstädter Peisserstraße von den Eltern K.B.s gefunden worden.



Selbst diese dachten zunächst, dass es sich bei der Toten um ihre Tochter handelt. Erst am nächsten Tag wurde klar, dass die Getötete im Auto eine andere ist – unter anderem deshalb, weil die vermeintlich tote Shahraban K.B. von Bekannten in Ingolstadt gesehen worden war.





Angeklagte würdigen sich keines Blickes

Die beiden Angeklagten werden im Gericht jeweils mit Fußfesseln vorgeführt. Das Klima zwischen ihnen ist eisig. Während der Verhandlung würdigten sie sich bislang keines Blickes.



Die öffentliche Verhandlung am Dienstag beginnt um 9.15 Uhr.



Bericht folgt im Laufe des Tages.