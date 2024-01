DLRG sagt Drei-Königs-Schwimmen wegen Hochwassers ab

DLRG - Ein Rettungsbrett der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) steht am Strand. - Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen der Hochwassersituation am Main ist das traditionelle Drei-Königs-Schwimmen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Würzburg abgesagt worden. Die für den 6. Januar geplante Veranstaltung sei nicht mehr möglich, teilte die DLRG mit. Das Wasserwirtschaftsamt verbiete Schwimmen im Main bei Würzburg ab einem Pegelstand von 2,70 Meter. Dieser Stand sei bereits am Mittwochabend erreicht worden. Laut Prognose werde das Hochwasser nicht mehr rechtzeitig abflauen.

© dpa-infocom, dpa:240104-99-487224/2