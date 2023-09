Diese Promis sind zum „Almauftrieb“-Jubiläum heuer auf dem Oktoberfest

Auch der Schauspieler Elyas M‘Barek (l) feierte schon beim Almauftrieb im Käferzelt zum Beginn des Oktoberfestes 2015 in München. − Foto: Felix Hörhager/dpa

Es ist die wohl wichtigste Promi-Veranstaltung auf der Wiesn: Beim „Almauftrieb“, der traditionell am ersten Oktoberfest-Sonntag im Käfer-Zelt stattfindet, feierten schon Stars wie Arnold Schwarzenegger, Usain Bolt, Thomas Gottschalk, Mario Adorf - und Peter Maffay bei seinem angeblich einzigen dokumentierten Wiesn-Besuch.









Dabei war der „Almauftrieb“, der nun schon seit 25 Jahren stattfindet und an diesem Sonntag Jubiläum feiert, nie als Star-Event gedacht, wie Veranstalter Philip Greffenius betont.





Rund 1000 Gäste





„Die Idee war damals, ein generationenübergreifendes Event zu gründen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. „Damals war alles noch ein bisschen kleiner.“ Aber auch heute sei unter den 1000 Gästen eigentlich nur ein Bruchteil Prominente. „Aber die bekommen natürlich die größte Aufmerksamkeit.“



Diese Promis stehen auf der Gästeliste





Auf der Jubiläums-Gästeliste in diesem Jahr stehen neben Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, den Schauspielerinnen Marielle Ahrens, Luna Schweiger und Lilly Krug sowie Stammgast Giulia Siegel auch Stars des FC Bayern München (und Ex-Stars wie Hasan Salihamidžić) und gleich drei Ex-Partnerinnen von Boris Becker: Barbara Becker, Lilly Becker und seine Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden.



„Es muss 1000 Geschichten geben darüber, wie viele Paare sich beim Almauftrieb gefunden oder auch wieder getrennt haben, aber die kenne ich nicht. Für Klatschgeschichten interessiere ich mich eigentlich nicht“, sagt Greffenius, dessen Sohn inzwischen auch mit ins Geschäft eingestiegen ist und dafür sorgt, dass der Kontakt zur jüngeren Generation nicht verloren geht.





Influencer ab 1 Million Follower eingeladen





Auch für Influencer ist der „Almauftrieb“ ein wichtiger Termin, wie Greffenius betont. Am Tisch des Instagram- und Facebook-Betreibers Meta dürfen beispielsweise nur Menschen mit mehr als einer Million Follower Platz nehmen. „Wir reden hier von mehreren Hundert Millionen Reichweite, die wir allein durch die Influencer haben“, sagt Greffenius. 1,7 Millionen davon liefert Sängerin und Influencerin Sarah Engels, 1,6 Millionen der britische Basketballer Liam Carpenter und ganze 5,7 Millionen die Influencerin Paola Maria. „Das Oktoberfest bietet ja auch schöne Bilder für so einen Influencer“, sagt Greffenius, der nach eigenen Angaben jedes Jahr viele Absagen verteilen muss. „Die Wiesn-Kulisse ist ja prädestiniert für Influencer.“



Viele „blinde Passagiere“





Er erzählt davon, dass ein Mann sich einmal als Mitglied der Familie Quandt ausgab und Greffenius zu einem angeblichen Geschäftstreffen in den Bayerischen Hof lockte - nur um einen Zugang zum „Almauftrieb“ zu ergattern. „Es gibt wahnsinnig viele, die versuchen, sich vor Ort noch reinzuschmuggeln“, sagt Greffenius, der für das Jubiläum extra 1111 Flaschen Jubiläumswein organisiert hat. „Da sind tatsächlich auch schon welche rausgeflogen. Das passiert jedes Jahr.“

− dpa