Die neun besten Grill-Tipps vom Grillmeister

Grillen ist eine der beliebtesten deutschen Sommeraktivitäten. −Foto: dpa

Grillen mit Familie und Freunden ist im Sommer ein absolutes Muss für viele Deutsche. Dazu, wie man richtig grillt, gibt es viele Meinungen. Der Denkendorfer Grillprofi Wolfgang Hierl (Landkreis Eichstätt) erklärt in neun schnellen Tipps, was er empfiehlt um den Abend kulinarisch perfekt zu machen.









Sobald das Feuer im Grill entfacht ist, können es viele kaum erwarten. Wie geht es weiter? Fleisch drauf, Wüste drauf, Salat auf die Teller und ein Bier aufmachen. Einen echten Grillkonsens gibt es nicht – Das macht man nach Gefühl. Wolfgang Hierl ist Metzger und leidenschaftlicher Grillmeister. Er hat 2019 an der bayerischen Grillmeisterschaft teilgenommen und betreibt einen Catering-Service. Seine Tipps zum Grillen gibt er Seminaren und an Kochabenden weiter. Uns verrät er seine Tipps für den perfekten Grillabend.





1. Kohle oder Gas?





„Mit Kohle grillen ist sexy“, sagt der Profi. „Wenn ich nicht viel Zeit hab dann gerne auch mit Gas.“ Geschmacklich merke man den Unterschied kaum.





2. Wann soll der Deckel zu beim Grillen?





„Ich grille tatsächlich meistens mit geschlossenem Deckel. Nur beim Wenden öffne ich den Deckel.“





3. Was ist das beste Fleisch zum Grillen?





„Meine Lieblingsteaks vom Rind sind das Flat Iron, Skirt Steak & Onglet, welche vom reinen Fleischgeschmack kaum zu übertreffen sind. Vom Schwein bevorzuge ich das Presa Steak, wobei ich meine Spareribs und Schweinebäckchen vom Smoker nicht unerwähnt lassen möchte.“ Seine Fleischtipps gibt Hierl regelmäßig in Grillseminaren zum Besten.





4. Wie lang braucht das perfekte Schweinesteak?





„Bis es fertig ist“, sagt Hierl. Das bedeutet: Ja nach Fleischteil unterschiedlich lang. „Die sicherste Methode ist dabei ein Kerntemperaturmesser. Bei einem Schweinerücken oder Filet sollte man 60°C im Kern nicht überschreiten. Bei einem Halssteak wäre es jedoch besser die 70° C im Kern zu erreichen.“





5. In welcher Reihenfolge grille ich am besten?





„Die Sachen, die am längsten brauchen, legt man zuerst auf und nach und nach gibt man alles weitere dazu. Von Vorteil ist es, wenn man weiß wie lange ungefähr das Grillgut braucht, nur so kann alles zusammen gegessen werden. Wenn ich für mehrere Leute grille habe ich immer einen zweiten Grill oder Ofen am Start, den ich auf ca. 80° C vorheize und somit die fertigen Sachen warm halte, ohne sie auszutrocknen.“





6. Vor oder nach dem Grillen salzen?





„Gerne beides“, sagt der Profi. „Bevor ich auflege salze ich ein wenig, nach dem aufschneiden Salzen und Pfeffern.“





7. Wie grillt man vegan?





„Vegan grillen ist sehr attraktiv geworden die letzten Jahre. Frisches Gemüse zu grillen, ob auf dem Grill oder auch mitten im Feuer, kann richtig Spaß machen und passt kulinarisch hervorragend zu jedem Grill Gericht.“ Nur eines rät Hierl persönlich nicht. „Was bei mir nicht geht sind vegane Ersatzprodukte, sorry da kann ich mich nicht dazu überwinden.“





8. Welches Gemüse lässt sich gut grillen?





Die Antwort ist einfach: Alles. Wolfgang Hierls Lieblingsgemüse sind aber gefüllte Champignons, Gegrillte Zucchini und karamellisierte Karotten.





9. Welche Beilagen gehören auf den Tisch?





„Neben Grillgemüse und verschiedenen Salaten passt die Kartoffel am besten zu allen Gerichten, ob als Rosmarinkartoffel, Gratin oder auch gerne in Alufolie mit einer selbstgemachten Sour Creme.“