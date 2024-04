Der Traum des Rudolph Moshammer am Residenztheater

Mosis Traum am Residenztheater - Regisseur Alexander Eisenach steht auf der Bühne vom Marstall, einer Spielstätte des Residenztheaters (Bayerisches Staatsschauspiel). Das Stück "Mosi - The Bavarian Dream" in Erinnerung an den Münchner Modeschöpfer Rudolph Moshammer wird am 27. April uraufgeführt. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Rote Teppich und die High Society waren die Welt von Rudolph Moshammer. Doch der Modemacher hatte noch viele andere Facetten. Ein Theaterstück in München will einige davon zeigen.

Ein Theaterstück über den Modemacher Rudolph Moshammer wird am Samstag (20.00 Uhr) in München uraufgeführt. „Mosi - The Bavarian Dream“ nennt sich das Stück, das im Theater am Marstall zu sehen ist. Seine Lebensgeschichte soll nicht nacherzählt werden, eher geht es um eine Annäherung an die vielen Persönlichkeiten, die der 2005 ermordete Modemacher in sich vereinte. Zwei Frauen und zwei Männer werden Moshammer unter Regie von Alexander Eisenach spielen, etwa als Mann im Rampenlicht, Sohn oder Modezar.

Bis Ende Juni stehen vorerst sechs Aufführungen des Stücks auf dem Spielplan des Bayerischen Staatsschauspiels. Am Montag (29. April) ist im Anschluss ein Publikumsgespräch geplant.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-823273/3