Der Frühling meldet sich am Vatertag mit steigenden Temperaturen zurück

Während sich das Wetter in Bayern am Mittwoch noch kühl und bedeckt zeigt, sind die Aussichten für den Feiertag am Donnerstag schon heiterer. „Aktuell beschäftigt uns noch Dauerregen, vor allem am Alpenrand“, erklärt Dr. Guido Wolz vom Deutschen Wetter Dienst. Zum Feiertag soll das Wetter aber wieder freundlicher werden und auch die Sonne wird sich des Öfteren zeigen.









Wer eine Vatertagstour plant, hat Glück mit dem Wetter – zumindest in Niederbayern und der Oberpfalz. Mit Regen wie in den vergangenen Tagen sei dort nicht mehr zu rechnen und auch die Temperaturen sollen wieder steigen, sagt Wolz.

Während am Mittwoch nur Temperaturen um 11 Grad an den Alpen und bis 16 Grad an der unteren Donau herrschen, steigt das Thermometer am Donnerstag an einigen Orten wieder über die 20-Grad-Marke. In Regensburg seien 22 Grad möglich, sagt der Wetterexperte. Die Sonne wird hier auch öfters zu sehen sein als noch in den vergangenen Tagen. Das gilt auch für die übrige Oberpfalz sowie Niederbayern und den Bayerischen Wald.





Am Alpenrand bleibt es zum Vatertag bewölkt





Weniger freundlich wird das Vatertagswetter laut Wolz am Alpenrand. Dort wird es erst einmal bewölkt bleiben und es kann noch hier und da etwas Regen fallen. In einigen Alpentälern wird die Temperatur nicht über 16 Grad steigen. Wer am Feiertag in die Berge möchte, muss mit einer wolkenverhangenen Aussicht rechnen. „Mittlere und hohe Berge werden wohl noch in einer dichten Wolkendecke stecken“, sagt Wolz. Gegen Nachmittag und Abend könnten sich die Wolken aber ein wenig verziehen.





Hochdruckgebiet sorgt für Frühlingswetter am Feiertag





Dass sich der Frühling wieder zurückmeldet, liegt an einem umfangreichen Hochdruckgebiet, das sich gerade über Europa etabliert und bemerkbar macht, erklärt Wolz. „Wir haben eigentlich ein Hochdruckgebiet, liegen gerade aber in einer nordöstlichen Strömung.“ Deshalb staue sich die feuchte Luft eines Tiefdruckgebietes über Italien noch am Alpenrand.

Aber der Einfluss des Hochdruckgebiets wird sich zunehmend breit machen und auch am kommenden Wochenende für warme Temperaturen sorgen. Am Samstag wird es dann mit 21 bis 25 Grad noch etwas wärmer.

