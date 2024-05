Demonstration gegen Angriffe auf Politiker

Die Attacken auf Politiker in mehreren Städten haben für Entsetzen gesorgt. In München gingen Menschen deswegen am Feiertag auf die Straße.

Mehrere Initiativen haben am Donnerstag in München gegen die jüngste Gewalt gegen Politiker und Politikerinnen demonstriert. Sie hatten kurzfristig zu der Kundgebung auf dem Marienplatz aufgerufen.

„Wer Hass sät, wird Gewalt ernten“, sagte Ronja Hofmann, Mitorganisatorin der Demonstration. Sie machte die AfD für die Angriffe verantwortlich. „Hass ist keine Alternative“, stand beispielsweise auf einem Schild, das ein Teilnehmer hielt. Die jüngsten Attacken seien „Angriffe auf unsere Demokratie und damit Angriffe auf uns alle“, meinte Hofmann.

In den letzten Tagen hatten Angriffe auf Politiker bundesweit für Entsetzen gesorgt. So wurde in Dresden der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke brutal angegriffen. In Berlin wurde die Wissenschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bei einem Angriff leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:240509-99-974505/2