Davis-Cup-Spieler Koepfer mit Auftaktniederlage in München

Tennisprofi Dominik Koepfer kommt auf Sand in diesem Jahr einfach nicht zurecht. Auch in München scheitert der Schwarzwälder gleich in Runde eins.

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in München schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der an Nummer sieben gesetzte Tennisprofi aus Furtwangen verlor am Dienstag gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:7 (3:7), 3:6. Der 29 Jahre alte Schwarzwälder kassierte bei seinem dritten Sandplatzturnier in diesem Jahr die dritte Erstrundenniederlage. Nach 1:37 Stunden verwandelte Garin, der die BMW Open in München 2019 gewonnen hatte, seinen vierten Matchball.

Bei dem mit 651.865 Euro dotierten Event standen am zweiten Turniertag, der zunächst von Regen verschont blieb, die Spiele von drei weiteren deutschen Profis auf dem Programm. Maximilian Marterer (Nürnberg) wurde dem einstigen Top-Ten-Spieler Felix Auger-Aliassime aus Kanada zugelost, Yannick Hanfmann (Weinheim) dem Kasachen Alexander Schewtschenko. Der junge Münchner Marco Topo, der mit einer Wildcard antreten durfte, muss gegen Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz ran.

Bereits am Montag hatte Rudi Molleker (Oranienburg) als weiterer deutscher Wildcard-Akteur sein Erstrundenmatch gewonnen. Die vier topgesetzten Starter um Favorit und Olympiasieger Alexander Zverev sowie dessen Davis-Cup-Kollegen Jan-Lennard Struff steigen nach Freilosen in der ersten Runde am Mittwoch oder Donnerstag im Achtelfinale in das Turnier ein.

© dpa-infocom, dpa:240416-99-694459/2