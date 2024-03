Die Kommunisten in Österreich haben einen Lauf. Denn bei der Salzburger Bürgermeister-Wahl am vergangenen Sonntag ist der KPÖ erneut ein Coup gelungen: Ihr Kandidat Kay-Michael Dankl schaffte es in die Stichwahl. Politikwissenschaftler Armin Mühlböck erklärt ihr Erfolgsmodell.