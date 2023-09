CSU-Politiker: Würde Aiwanger aktuell nicht raten, KZ-Gedenkstätten zu besuchen

Mehrere KZ-Gedenkstätten haben deutlich gemacht, dass Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zurzeit nicht willkommen sei. −Foto: Matthias Balk/dpa

Die KZ-Gedenkstätte Dachau möchte keinen Besuch von Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vor der bayerischen Landtagswahl – und steht damit nicht alleine da.









Man wolle vor dem Wahltag am 8. Oktober von „öffentlichkeitswirksamen politischen Besuchen absehen“, sagte eine Sprecherin mit Blick auf die Antisemitismus-Vorwürfe gegen Aiwanger der Berliner „taz“. Jörg Skriebeleit von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sagte laut Bayerischem Rundfunk, KZ-Gedenkstätten seien Friedhöfe, die im Falle des Freie-Wähler-Chefs nicht für tagesaktuelle Politik instrumentalisiert werden dürften. In diese Kerbe hieb auch Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen. Er sagte der „taz“, in Gedenkstätten „wird kein Ablasshandel betrieben“.



Antisemitismusbeauftragter regte KZ-Besuch als „Zeichen der Solidarität“ an





Zuvor hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, angeregt, Aiwanger solle der KZ-Gedenkstätte Dachau als „Zeichen der Solidarität“ einen Besuch abstatten. Ein wie auch immer geartetes Hausverbot gegen Aiwanger gibt es indes in Bayern nicht. „Es kann jeder jederzeit eine KZ-Gedenkstätte besuchen“, sagte der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, der CSU-Landtagsabgeordnete Karl Freller, der Mediengruppe Bayern. „Das gilt auch für Hubert Aiwanger“.





Rat von Freller (CSU): KZ-Besuch für Aiwanger ohne Presse und nach der Wahl





Gleichwohl verband Freller dies mit einer kleinen persönlichen Einschränkung: „Ich würde ihm raten, das ohne Presse und nicht vor der Wahl zu machen. Für einen solchen Besuch braucht es angemessene Ruhe.“ Gleichwohl gebe es aber, so stellte Freller klar, kein Verbot und auch keinen Anlass für ein Verbot gegen die Privatperson Aiwanger. epd/mgb