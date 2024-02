Chinesenfasching: Drachenlogos statt gelber Gesichter

Chinesenfasching - Ein chinesischer Drache nimmt am Umzug zum traditionellen Chinesenfasching teil. - Foto: Armin Weigel/dpa

Beim traditionellen Chinesenfasching sind die offiziellen Schilder beim Festumzug in diesem Jahr mit Drachen statt mit gelben Gesichtern verziert gewesen. Damit reagierte die Kleinstadt Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) nach Angaben eines Sprechers auf Vorwürfe aus den vergangenen Jahren, nach denen die Veranstaltung unter anderem wegen des sogenannten Yellow Facings nicht mehr zeitgemäß sei.

Viele Schaulustige verfolgten bei ungemütlichem Wetter das Spektakel - darunter waren auch Menschen mit gelb geschminkten Gesichtern. Das werde sich nicht verhindern lassen, hatte der Stadtsprecher zuvor gesagt.

Der Chinesenfasching geht am Unsinnigen Donnerstag mit einem großen Maskenumzug über die Bühne und hat eine fast 100-jährige Geschichte. Seit den 50er-Jahren gibt es auch eine Kaiser-Proklamation. 2021 gab es erstmals eine Kaiserin, die noch amtiert.

Aus Sicht der Stadt Dietfurt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) trägt das Fest zum bayerisch-chinesischen Kulturaustausch bei. Mit der Stadt Nanjing gebe es eine Partnerschaft, guten Kontakt und gegenseitige Besuche.

