Challenge Roth: Finale um den Sieg live in der ARD

Die entscheidende Schlussphase des Triathlon-Klassikers in Roth wird in diesem Jahr live in der ARD übertragen. Der Showdown des Männer- und Frauenrennens werde von 13.50 bis 14.20 Uhr und 14.40 bis 15.00 Uhr im Ersten gezeigt, teilten die Challenge-Veranstalter am Dienstag mit. Das Rennen, bei dem Männer und Frauen weiterhin gemeinsam starten, steigt am 7. Juli.

Bei den Männern treten unter anderem Vorjahressieger Magnus Ditlev aus Dänemark und der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange an, bei den Frauen die deutsche Weltklasse-Athletin Laura Philipp. Komplett im Livestream und im TV überträgt der BR das Rennen über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen ab 6.15 Uhr.

