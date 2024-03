Bunt, blumig, beliebt: der bairische Dialekt – seine Flüche, seine Beleidigungen

„Wos is na, du Ruamzuzla!“ – derlei Aussprüche kennt nur das Bairische. Was ein „Ruamzuzla“ ist, was das Christentum mit bairischen Flüchen zu tun hat und welche Ausdrücke im Alltag der Bayern verwendet werden, erklärt der Dialektologe Ludwig Zehetner.











Standarddeutsch gleich klug, Dialektsprecher gleich dumm?



Wer Standarddeutsch spricht, wird als kompetent wahrgenommen, wer sich dialektal ausdrückt, gilt eher als weniger intelligent – heißt es zumindest oft. Aber stimmt das wirklich? „Ja“, sagt Ludwig Zehetner. Und begründet das so: „Das liegt an der Hochnäsigkeit der Standardsprecher, vor allem bei denen zu finden, die gar keinen Dialekt sprechen – arme Menschen!“ Man könnte also von einem gewissen Neid der Standardsprecher ausgehen, dass ihnen der Zugang zu dieser speziellen Form der Bilingualität verwehrt bleibt.



Warum ist Bairisch beliebt und Sächsisch nicht?





Aber auch bei der Mundart selbst gibt es eindeutige Präferenzen: Während das Bairische selbst außerhalb des Freistaats gerne gehört wird, gilt das Sächsische im Allgemeinen als unbeliebt. Warum das so ist? „Schwer zu erklären“, meint Zehetner. Er vermutet, dass die Missliebigkeit des sächsischen Dialekts auf eine gewisse „gscheidmeierische“ Art beim Bergsteigen zurückzuführen ist. Dass sie historisch auf die Wende zurückzuführen ist, glaubt er hingegen nicht. Sicher ist aber, dass die fehlende Beliebtheit der sächsischen Mundart sehr alt und tief verwurzelt ist.



Der Alltag in Bayern – von vielerlei Art





Ebenso festverankert sind die bairischen Ausdrücke, die im Alltag Verwendung finden: Kaum ein alltäglicher Gegenstand, für den das Bairische kein eigenes Wort pflegt. So wird von der Tüte als „Guggan“ oder „Rogl“ gesprochen, von einem Lappen als „Hodan“, vom Geschirrtuch als „Gschirreiba“. Kauft man Schuhe, in die zuhause schnell mal reingeschlüpft wird, bezahlt man die neuen „Glapperl“ mit „Diridari“ und läuft man sich in selbigen eine Blase, wird über „Blodan“ geklagt. Zum Entfernen von Staub kommt der „Plümo“ zum Einsatz, regnet es draußen, wird das „Wedagwand“ angezogen, ist es warm und sonnig, setzt man sich gerne mal auf eine „komode“ hölzerne Sitzgelegenheit vorm Haus – die „Gredbeng“.



Die schönsten Beleidigungen im Bairischen





Genauso bunt wie die Worte für Alltagsgegenstände gestalten die Bayern auch ihre Beleidigungen: Das Bairische kennt unzählige Beleidigungen, die teilweise auf sehr spezifische Situationen zugeschnitten sind. Dank der bairischen Anlautung klingen die meisten recht charmant: z.B. die „zamazupfte Nagellackbritschn“, die zum Einsatz kommt, wenn jemand despektierlich über eine stark geschminkte und sehr gestylte Frau spricht, das „Gscheidhaferl“ und der „Gschaftlhuaba“, mit denen der Bayer einen Klugscheißer oder Angeber meint oder auch der „Dandler“, mit dem abwertend über einen Händler gesprochen wird. Etwas derber wird es mit Beschimpfungen wie „Zipfiglatscher“, „Ruamzuzla“ oder „Brunzkachl“. Während die Bedeutung des „Zipfiglatschers“ dank Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ (2001) auch über die Landesgrenzen Bayerns hinaus in der Bedeutung „Blödmann“ Bekanntheit erreichte, erfordern der „Ruamzuzla“ und die „Brunzkachl“ tiefschürfendere Bairisch-Kenntnisse: Mit Ersterem beleidigt der Bayer einen leicht zurückgebliebenen, langsamen Menschen in der Übersetzung als „Möhrenlutscher“; mit Zweiterer beschimpft er eine ältere Frau: Das „Brunzen“ (Urinieren) und die „Kachl“, ein unschönes Wort für das weibliche Geschlechtsorgan, (ursprünglich eine Töpferware oder Nachttopf) treffen in der „Brunzkachl“ aufeinander.



Bayern: Die Flüche und das Christentum





Neben den Beleidigungen bietet das Bairische eine reiche Auswahl an Flüchen: Häufig zu hören sind: „Saxendi“, „Greizsakrament“ und „Gruzefix“. Auffällig ist dabei, dass die Bayern offenbar gern mit religiösem Bezug fluchen. „Saxendi“ ist eine Verballhornung des französischen Ausrufs „Sacre dieu“ (heiliger Gott), „Greizsakrament“ bezieht sich auf das Sakrament Jesu Christi, das Kreuz zu tragen, wie auch „Gruzefix“, das eigentlich nur die Darstellung eines ans Kreuz genagelten Jesus meint, den Bayern aber als Fluch dient.





„Kastrierte“ Flüche in einer sakral beeinflussten Gesellschaft





„Das ist“, erläutert Zehetner, „nur in einer religiös geprägten Gemeinschaft möglich“. Um sich nicht der Gotteslästerung schuldig zu machen, oder heutzutage vielleicht eher, um den allgemeinen Anstand zu wahren, beziehen sich die Flüche zwar unübersehbar auf die Religion, mildern ihn aber gleichzeitig ab. So schreit der Bayer eben nicht „Kreuzteufel“, sondern „Greimdeifl“ und benutzt damit einen – wie Zehetner es nennt – „kastrierten Fluch“.



Am Anfang war der Dialekt





Viele dialektale Worte sind erheblich vom Standardsprachlichen entfernt, sodass sich die Frage stellt, warum sie sich so weit von dem abgesetzt haben, was allgemein verständlich ist – doch das ist der falsche Ansatz, weiß Zehetner: „Tatsächlich sind die Dialekte das Ursprüngliche. Das Standarddeutsche hingegen bildet den Kompromiss aus vielen regional gebräuchlichen Worten. Entscheidend zur Sprachverständigung hat Martin Luther beigetragen“, erklärt Zehetner. „Seine Bibelübersetzung sollte für alle Menschen verständlich sein, also fertigte er eine Übersetzung an, die sowohl nieder- als auch oberdeutsche Elemente enthielt“.





„Dialekt ist die Sprache des Herzens“





Aber warum neigen wir überhaupt dazu, in Mundart zu verfallen, wenn wir fluchen? Denn der Dialekt ist emotional geprägt, während die Standardsprache Distanz schafft. Oder – wie Zehetner so treffend darlegt – „Weil der Dialekt die Sprache des Herzens ist“.





Dialekt, Standardsprache, Mundart, Akzent – Was ist der Unterschied?





Dialekt und Mundart meint dasselbe, nämlich eine regionale oder lokale Abweichung von der Standardsprache. Die Abweichung bezieht sich nicht nur darauf, wie Dinge ausgesprochen werden, sondern meint auch einen anderen Wortschatz und teilweise eine andere Grammatik.

Die Standardsprache ist die normierte Form einer Sprache, das heißt, es gibt eine standardisierte Grammatik, Lexika und Aussprachewörterbücher. Sie wird überregional gesprochen und i.d.R. auch beim Schreiben verwendet.



Unter „Akzent“ versteht man die Betonung eines Wortes. Spricht man davon, dass jemand „einen Akzent hat“, meint man, dass derjenige einzelne Worte anders ausspricht als standardsprachlich vorgesehen.





Bairisch oder Bayerisch?



So manch einer fragt sich gelegentlich, wie man den Dialekt der Bayern schreibt. Richtig ist „Bairisch“. Denn „Bayerisch“ wird es geschrieben, wenn es sich auf den Freistaat Bayern bezieht, ist vom Dialekt die Rede, benutzt man die Schreibweise mit „i“.

Übrigens: Bairisch wird nicht nur in Bayern gesprochen. Auch im südlichen Vogtland, in Teilen Österreichs, Italiens, Ungarns, Tschechiens und der Schweiz bedient man sich der bairischen Mundart.