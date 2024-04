Brüderpaar Welzmüller beendet Karriere in Unterhaching

Für die Welzmüller-Brüder ist im Sommer Schluss. „Seppi“ und „Maxi“ beenden bei der SpVgg Unterhaching ihre Fußballer-Karriere. Vor allem Josef Welzmüller hatte einen besonderen Status.

Das Brüderpaar Josef und Maximilian Welzmüller beendet am Ende dieser Saison bei der SpVgg Unterhaching seine Fußballerkarriere. Wie der Drittligist am Mittwoch bekanntgab, haben die beiden 34-Jährigen ihre Entscheidung dem Präsidenten Manfred Schwabl, Sportdirektor Markus Schwabl und Trainer Marc Unterberger in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

Innenverteidiger Josef Welzmüller war 2014 vom SV Heimstetten nach Unterhaching gewechselt. Während seiner Zeit bei der Spielvereinigung promovierte er in Betriebswirtschaftslehre und war in den vergangenen 18 Monaten gemeinsam mit Sportdirektor Markus Schwabl auch als Technischer Direktor in einer Doppelfunktion tätig. Diese Position legt Welzmüller am Saisonende ebenfalls nieder.

Mittelfeldspieler Maximilian Welzmüller spielte schon einmal von 2012 bis 2014 in Haching, ehe er 2022 zurückkehrte. Konkrete Ziele für die Zukunft nannten die Welzmüllers nicht.

„Ich möchte mich bei Seppi und Maxi von ganzem Herzen für die vergangenen Jahre bedanken. Vor allem mit Seppi habe ich viele Schlachten geschlagen, Erfolge gefeiert und auch Niederlagen erlebt“, sagte Sportdirektor Markus Schwabl. „Besonders der Aufstieg im vergangenen Jahr ist hervorzuheben. Seppi ist ein großartiger Kapitän und Maxi ein wunderbarer Mannschaftskollege.“

© dpa-infocom, dpa:240424-99-790008/2