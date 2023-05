Brand in Einfamilienhaus in der Oberpfalz: Drei Verletzte

Rettungswagen - Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Oberpfalz wurden drei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in Weiden am Samstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen.

Unter den Verletzten sind die Besitzer des Hauses, ein 77-Jähriger und dessen 73-jährige Ehefrau, sowie eine 48-Jährige, die in dem Haus zur Miete wohnt. Ersten Erkenntnissen von Samstag zufolge wollte die Mieterin Petroleum in einen Heizungsofen nachfüllen. Dadurch sei es zu einer Verpuffung gekommen. Ein Bewohner erlitt infolgedessen Brandverletzungen und einen Rippenbruch. Ob es sich dabei um die Mieterin handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die beiden anderen Bewohner hatten Rauchvergiftungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro.

