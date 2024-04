An Ostern einen Witz – oder auch zwei – zu erzählen, das hat beim Passauer Bischof Stefan Oster schon Tradition. Aber an so einen „Hype“ wie nach dem Text, den er in der diesjährigen Osternacht vorgetragen hat, kann er sich nicht erinnern. Der Text sei wohl vor allem deswegen so gut angekommen, weil er sich selbst kaum habe halten können vor Lachen: „Mich hat’s fast z’rissen, weil da so ein Kopfkino abgegangen ist“, so Oster.