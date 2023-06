Biker (16) von Audi Sportwagen erfasst, gegen Zaun geschleudert und schwer verletzt

Der Jugendliche wurde von einem Audi-Sportwagen erfasst, welcher aus Richtung Adelshausen kam und die bevorrechtigte Reichertshofener Straße benutzte. Dabei wurde der Jugendliche, welcher aus dem Gemeindebereich Karlskron stammt, gegen den Metallzaun eines Anlieger geschleudert. −Foto: Vifogra

Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen): Ein 16-jähriger Kraftradfahrer ist beim überqueren einer Kreuzung von einem Audi Sportwagen erfasst und gegen einen Metallzaun geschleudert worden.









Wie die Polizei am Abend mitteilte, näherte sich der 16-jährige Motorradfahrer auf einem Feldweg aus Richtung Norden der Reichertshofener Straße am Eingang des Ortsteils Aschelsried. Wie sich später herausstellte, wollte er die Reichertshofener Straße in Richtung Lindenstraße queren. Anhand von Spuren und Zeugenaussagen an der Unfallstelle fuhr der junge Fahrer nahezu ungebremst in die Reichertshofener Straße ein.



Hierbei wurde der Jugendliche von einem Audi-Sportwagen erfasst, welcher aus Richtung Adelshausen kam und die bevorrechtigte Reichertshofener Straße benutzte. Der Audi erfasste den Biker mit seiner Fahrzeugfront. Dabei wurde der Jugendliche, welcher aus dem Gemeindebereich Karlskron stammt, gegen den Metallzaun eines Anlieger geschleudert.





Per Hubschrauber ins Klinikum Ingolstadt gebracht





Der junge Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam ins Klinikum Ingolstadt. Dabei kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der 50-jährige Audi-Fahrer, welcher aus Reichertshofen stammt, blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Beamten schätzen die Summe auf rund 15.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden mittels eines verständigten Abschleppunternehmens von der Unfallstelle entfernt. Die FFW Adelshausen befand sich mit sechs Einsatzkräften vor Ort.

