Mann schießt in Kleingartenanlage auf Tauben

Ein Mann hat in einer Augsburger Kleingartenanlage mit einem Luftgewehr auf Tauben geschossen. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte ein Kleingärtner die Beamten verständigt. Sie stellte daraufhin am Mittwoch mehrere Luftdruckwaffen des 58-Jährigen sicher. Der Mann habe laut Polizei eingeräumt, in die Richtung der Tauben geschossen zu haben, allerdings nur, um diese zu vertreiben. Die Polizei ermittelt nun gegen den 58-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

