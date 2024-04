Betrunkener schießt mehrmals mit Schreckschusspistole

In Fürth hat ein betrunkener Mann mehrmals mit einer Schreckschusspistole geschossen. Ein Zeuge hatte den 21-Jährigen am Samstag mit der Pistole im Hosenbund in einer U-Bahn beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Als die Polizei den Mann laut Mitteilung vom Sonntag am Hauptbahnhof stellen wollte, schoss er mehrmals in die Luft. Anschließend ließ sich der 21-Jährige zu Boden bringen und widerstandslos festnehmen. Ein Atemalkoholtest zeigte fast zweieinhalb Promille an. Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240421-99-754296/2