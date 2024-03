Betrunken und unter Drogeneinfluss: Autofahrer wird gestoppt

Symbolbild Polizei - Polizeiabsperrband liegt in der Nähe des Fundortes. - Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Während seiner Autofahrt soll ein betrunkener Mann Marihuana geraucht haben und mit hohem Tempo durch Garmisch-Partenkirchen gefahren sein. Ein 21 Jahre alter Autofahrer habe am Mittwochabend den Drogengeruch aus einem Wagen vor ihm bemerkt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wählte daraufhin den Notruf und folgte dem Fahrzeug. Dieses soll dabei teilweise mit 70 Stundenkilometern und in Schlangenlinien davongefahren sein. Dabei soll es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Auto gekommen sein.

Eine Streife hielt den Wagen kurz darauf an und kontrollierte den 30 Jahre alten Fahrer, wie es hieß. Ein Drogentest verlief positiv auf den berauschenden Wirkstoff THC. Zudem bemerkten die Beamten, dass der Mann betrunken war. Der 30-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

